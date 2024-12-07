DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.461.796,85 1,52%

Galatasaray Sivas'a Geldi: Taraftar Karşıladı

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a vardı. Taraftarlar, futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:28
Galatasaray Sivas'a Geldi: Taraftar Karşıladı

Galatasaray Sivas'a Geldi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, özel bir uçakla Sivas'a ulaştı. Sarı-kırmızılı kafile, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı.

Taraftar Coşkusu

Kafileyi karşılamak için havaalanında toplanan bir grup taraftar, yoğun ilgi gösterdi. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara çiçek takdim eden taraftarlar, ayrıca onlarla fotoğraf çekinme fırsatı buldular.

Meşale yakarak takımlarına olan sevgilerini gösteren taraftarların coşkusu, Galatasaray kafilesinin Sivas'a gelişine damgasını vurdu.

Maç Bilgileri

Galatasaray, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçerek yarınki maça hazırlık yapacak. Net Global Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçta hakem Turgut Doman görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a geldi. Galatasaray teknik direktörü Okan Burak'a (ortada) taraftarlar tarafından çiçek verildi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a geldi. Galatasaray teknik direktörü Okan Burak'a (ortada) taraftarlar tarafından çiçek verildi.

İLGİLİ HABERLER

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy Ragbi, 15'li Ragbi Ligi'nde Şampiyonluğu Elde Etti
2
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Değişiklikler ve Notlar
3
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinden Önemli Notlar
4
Mustafa Dalcı: Göztepe Maçında Dengemiz Dağıldı
5
Manisa FK'de Teknik Direktör Çağdaş Çavuş Dönemi Resmen Sona Erdi
6
Galatasaray Zena, Otter Swimming Club'ı Farklı Geçti
7
Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Farklı Geçti

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!