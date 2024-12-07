Galatasaray Sivas'a Geldi: Taraftar Karşıladı

Galatasaray Sivas'a Geldi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, özel bir uçakla Sivas'a ulaştı. Sarı-kırmızılı kafile, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı.

Taraftar Coşkusu

Kafileyi karşılamak için havaalanında toplanan bir grup taraftar, yoğun ilgi gösterdi. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara çiçek takdim eden taraftarlar, ayrıca onlarla fotoğraf çekinme fırsatı buldular.

Meşale yakarak takımlarına olan sevgilerini gösteren taraftarların coşkusu, Galatasaray kafilesinin Sivas'a gelişine damgasını vurdu.

Maç Bilgileri

Galatasaray, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçerek yarınki maça hazırlık yapacak. Net Global Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçta hakem Turgut Doman görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a geldi. Galatasaray teknik direktörü Okan Burak'a (ortada) taraftarlar tarafından çiçek verildi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a geldi. Galatasaray teknik direktörü Okan Burak'a (ortada) taraftarlar tarafından çiçek verildi.