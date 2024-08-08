Galatasaray, Süper Lig Açılışında Hatayspor'u Ağırlıyor

Galatasaray, Süper Lig'in İlk Haftasında Hatayspor'u Konuk Ediyor

Şampiyon takım Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in açılış maçında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Maç, RAMS Park'ta 21.00'de başlayacak.

Başarı ve Mücadele Hedefi

Geçtiğimiz sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda üst üste üçüncü ve toplamda 25. şampiyonluk için mücadele verecek.

Hatayspor'un Zorlu Süreci

Hatayspor, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük ölçüde etkilendi. Geçtiğimiz sezonunu 15. sırada tamamlayan Akdeniz temsilcisi, maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kaldı.

82 Gün Sonra Taraftarla Buluşma

Galatasaray, 82 gün aradan sonra taraftarının önünde sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son maçını 19 Mayıs'ta Fenerbahçe'ye karşı yapmıştı.

Yeni Transferler Sahada Olacak mı?

Yeni sezon öncesinde yapılan iki transfer, teknik direktör Okan Buruk tarafından görevlendirilirse sahada olacak. Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara, Galatasaray forması ile mücadele etme şansı bulabilir. Özellikle Danimarkalı sağ bek Jelert ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara, ilk kez sahada olmayı bekliyor.

Sezon Öncesi Performans

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları sırasında oynadığı 6 maçın 4'ünden yenilgiyle ayrıldı. Hazırlık döneminde LASK ve Fortuna Düsseldorf gibi takımlara mağlup olurken, Trencin'i 4-1 yendi. Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı aldıkları 5-0'lık yenilgi, moral bozukluğu yarattı.

Galatasaray, bu sıkıntılı süreçte 10 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Takımın hedefi, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak ve taraftarlarıyla tekrar buluşarak galibiyetle dönmek.