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Galatasaray Süper Lig'de Şampiyonluk Peşinde

Galatasaray, Süper Lig'deki 5. maçında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:17
Galatasaray Süper Lig'de Şampiyonluk Peşinde

Galatasaray, Süper Lig'de 5. maçı kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen karşılaşmada Gaziantep FK'yi RAMS Park'ta 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Galatasaray, ligde 5'te 5 yaparak puanını 15'e çıkarırken liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Maçın Detayları

Galatasaray, 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Batshuayi'nin golleriyle 3-0 öne geçti. Gaziantep FK'den Furkan Soyalp, 81. dakikada kalesinden uzaklaşan kaleciye karşı orta sahadan attığı golle farkı 2'ye indirdi, ancak Galatasaray maçı 3-1 kazanmayı başardı.

Bir Derbi Öncesi Moralli Hazırlıklar

Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye namağlup lider olarak çıkmaya hazırlanıyor. Son iki sezonun şampiyonu, sezona iyi bir başlangıç yaparak hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Gollerin Arkasındaki İsimler

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atarak dikkat çekti. Yunus Akgün, 603 gün aradan sonra gol sevinci yaşarken, Michy Batshuayi da bu sezon 4. golünü kaydetti.

Gaziantep FK'nın Mücadeleci Oyunu

Kırmızı-siyahlı ekip, 4 maçta 3 puan toplarken, bu sezonki performansını gözden geçirmesi gerekiyor. Futbolseverlerin beğenisini kazanan Furkan Soyalp'ın orta sahadan attığı gol ise rakip taraftarların da takdirini kazandı.

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