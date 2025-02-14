Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Bir Daha Bu Kadar Kötü Oynayamayız'

Galatasaray, AZ Alkmaar'a Yenildi

Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 yenilmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Buruk, maç öncesinde düşüncelerinin ve hedeflerinin çok farklı olduğunu dile getirerek, "Maçın başından sonuna kadar her şeyi kötü yaptık. Bu yenilginin sadece 10 kişi kalmamızla açıklanamaz." dedi.

"Galatasaray Sezondaki En Kötü Performansını Gösterdi"

Okan Buruk, böyle bir mağlubiyetin Galatasaray seviyesine yakışmadığını belirtti. "Bizim için kötü ve zor bir gün. Galatasaray seviyesindeki takımların yapmayacağı birçok şeyi yaptık. Bazen rakibimize kendi ayağımızla şanslar verdik. Bu yüzden ağır bir mağlubiyet yaşadık." ifadelerini kullandı.

AZ Alkmaar'ı Tebrik Etti

Buruk, AZ Alkmaar'ı tebrik ederek, "Bize göre daha organize oynadılar. Ancak önemli eksiklerimiz vardı. Böyle ağır bir yenilgi aldığımız için üzgünüz. 4 gün sonra Çaykur Rizespor ile oynayacağımız Süper Lig maçına çok iyi şekilde hazırlanacağız ve rövanşta bu skoru çevirmek için sahada olacağız." şeklinde konuştu.

Moral Bozucu Yenilgi

Okan Buruk, moral bozucu bir yenilgi yaşadıklarını vurgulayarak, "Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum." dedi. Performans düşüklüğünün geçiş sürecinin bir parçası olduğunu belirten Buruk, "Yeni transferler ve kadro yapılanmasıyla Çaykur Rizespor maçıyla birlikte toparlanmayı hedefliyoruz. Bu kadro eksikliğiyle bu maçı atlatabilsem sonraki maçlar kolay ve istediğimiz şekilde olurdu. Moralimiz bozuldu ama çabuk bir şekilde kafamızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.