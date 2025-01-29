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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Ajax Maçına Dair Açıklamalar

Okan Buruk, Ajax maçı öncesi kazanmanın çıkarlarını ve transfer sürecini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 23:08
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Ajax Maçına Dair Açıklamalar

Galatasaray, Ajax Maçına Hazır

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacakları kritik karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Gruptan Çıkma Şansı Yüzde 99

Johan Cruijff Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, ''Kazandığımız takdirde gruptan çıkma şansımız yüzde 99'lara geliyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi liglerinde ikinci sıradalar.'' dedi. Ajax’ın geçtiğimiz üç Avrupa Ligi maçını kaybettiğini belirten Buruk, takımın kalitesine dikkat çekti.

Transfer Değil, Ajax Maçı Önceliğimiz

Transfer çalışmaları ile ilgili gelen sorulara yanıt veren deneyimli teknik adam, ''Şu anda konumuz transfer değil. Tek gündemimiz Ajax müsabakası, bu maçı kazanıp ilk 8'e girmek. Ondan sonra da transfer için önümüzde süre var.'' şeklinde konuştu.

Puan Durumu ve Takım Morali

Buruk, sosyal medyada kulübün transferde geç kaldığı yönündeki algıya da değinecek şekilde, ''Akıl sağlığımız yerinde. O yüzden puan durumunu, kendi içimizde ne yaşadığımızı, nasıl bir oyun oynadığımızı görebiliyoruz. Galatasaray'ın 2,5 senelik başarı hikayesinde bu var.'' ifadelerini kullandı.

Takımın Havası ve Gelecek Planları

Böylesi zorlu bir süreçte her şeyin iyi gittiğini vurgulayan Buruk, transfer planlarına da açıklık getirdi: ''Takıma gelecek oyuncuların seviyesinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Transfer olacak. Icardi sakatlandı, bu takviyeleri yapacağız. Her şey bizim açımızdan pozitif.''

Francesco Farioli'nin Sözleri

Ayrıca, Hollanda basını tarafından sorulan Francesco Farioli’nin ''Galatasaray'ı kıskanıyor musunuz?'' sorusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Buruk, ''Çok önemli oyunculara ve kadroya sahibiz. Galatasaray olarak kadromuzun değerini az biliyoruz. Saha içinde oyuncularım ne kadar değerli olduklarını gösteriyor.'' şeklinde konuştu.

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