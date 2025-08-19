DOLAR
40,89 -0,01%
EURO
47,78 -0,13%
ALTIN
4.383,93 -0,08%
BITCOIN
1.748.904,92 63,22%

Galatasaray, Tevfik Fikret'i 110. ölüm yıl dönümünde kabri başında andı

Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'i 110. ölüm yıl dönümünde Aşiyan Müzesi'nde kabri başında andı; törene kulüp yöneticileri ve Galatasaray Lisesi temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:10
Galatasaray, Tevfik Fikret'i 110. ölüm yıl dönümünde kabri başında andı

Galatasaray, Tevfik Fikret'i 110. ölüm yıl dönümünde kabri başında andı

Tören Aşiyan Müzesi'nde gerçekleştirildi

Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'i 110. ölüm yıl dönümünde kabri başında andı. Tören, Aşiyan Müzesi'nde düzenlendi.

Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdürü Mustafa Reşat Dabak ve dernek başkanları katıldı.

Dursun Özbek'in anma konuşması

Dursun Özbek, anma töreninde yaptığı konuşmada, çok önemli bir günde bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi: "Tevfik Fikret'in 110. ölüm yıl dönümünü anmak için buradayız. Tevfik Fikret'i en çok duyduğum sene 1961 senesidir. 1961'de Galatasaray Lisesi'ne girdim. Tevfik Fikret Salonu'nun önündeki koridor Hafızlar Koridoru. Teneffüslerde ders çalışmak için mükemmel bir koridordu. O sessiz koridorda, o muhteşem salonunun önünde tur atarak elimizdeki kitapları okurduk. O kadar önemli bir salona birinin ismi verildiyse bazı şeylere ilham vermiştir, bazı şeyleri hafızalara kazımıştır."

Özbek, Tevfik Fikret'in "bir spor adamı" olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Tevfik Fikret'i sadece okulumuzda müdürlük yaptığı için değil, Galatasaray Kulübünde hami başkanlık yaptığı için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de ilham olduğu için burada sevgiyle ve saygıyla anmak istiyorum. Kendisi Galatasaray Kulübünde hami başkanlık yapmış birisidir. Biz Galatasaray Kulübü camiası olarak kendisiyle ne kadar iftihar etsek, ne kadar tarihimizde böyle bir başkanımız olduğu için gururlansak azdır. Bize bu güzel cumhuriyeti armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Tevfik Fikret'in fikirlerinden ilham alması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Vefatının 110. yılında burada toplandığımız için teşekkür ediyorum."

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdal Bayrak: Yola Süper Lig Hedefiyle Çıktık — İki Transfer Kaldı
2
Benfica İstanbul'da: Fenerbahçe Maçı Öncesi Kafile Sabiha Gökçen'de
3
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti
4
Red Bull'dan Toprak Razgatlıoğlu'na Özel Kutu: QR Kodlu Oyun ve Jerez Ödülü
5
Beşiktaş, Lausanne Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
Samsunspor'dan Panathinaikos Öncesi "Forma" Açıklaması: Atatürk'lü Arma Kutsaldır
7
Wolverhampton Jackson Tchatchoua'yı Hellas Verona'dan Transfer Etti

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle