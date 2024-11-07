Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Geçti

Galatasaray'dan Önemli Bir Galibiyet

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin ünlü takımı Tottenham'ı ağırladı. Bu heyecan dolu karşılaşmada, ev sahibi ekip 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

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Karşılaşma, Galatasaray'ın oyunundaki yükselişin bir göstergesi oldu. Taraftarlarının büyük desteğiyle sahaya çıkan Sarı-Kırmızılılar, elde ettikleri bu zaferle Avrupa arenasındaki iddialarını sürdürdü. Galatasaray, bu sonuçla birlikte puanlarını artırarak turnuvada üst tura çıkma yolunda önemli bir adım attı.