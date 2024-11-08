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Galatasaray, Tottenham'ı Yenerek Tarih Yazdı

Okan Buruk, Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yenerek Türk futbolunun kalitesini gösterdiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 00:28
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 00:28
Galatasaray, Tottenham'ı Yenerek Tarih Yazdı

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Geçti

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde, Tottenham'ı yenerek Türk futbolunun kalitesini sahada gösterdiklerini belirtti.

Maç Sonrası Duygularını Paylaştı

Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında RAMS Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hem Türk futbolu için hem de Galatasaray için çok önemli, güzel, heyecanlı bir maç oynadık. Taraftarımızı mutlu ettik" şeklinde konuştu.

Oyun Planı İşledi

Deneyimli teknik adam, maç boyunca planlarının başarıyla uygulandığını vurgularken, "Tottenham, öncelikle Premier Lig'in en üst düzey takımlarından. Bu maça tam kadro çıkmadılar ama yine de önemli oyunculara sahiplerdi. Yine de dizilişimiz ve oyun planımız etkiliydi" dedi.

Önemli Bir Gece

Buruk, "Bu gece Türk futbolu için önemliydi. Türk takımlarının Avrupa'da kendilerini gösterme kapasitesini sahada kanıtladık" diyerek, Türk futbolunun daha değerli hale gelmesinin önemine dikkat çekti.

Umarım Kazanırız

Buruk, maçın sonunda takımının son dakikalarda yaşadığı baskı ile ilgili olarak, "Son 15 dakikada çok fazla enerji yorduk. Bu süre içinde rakibin bulduğu gol, oyun gücümüzü kaybetmemize neden oldu. Oyunculara son dakikada gücümüzü toparlama konusunda sıkıntı yaşadık" ifadelerini kullandı.

Moral ve Puan Üstüne

Buruk, Tottenham galibiyetinin morallerini yükselteceğini belirterek, "Bu zafer önemli bir inanç sağladı ama hemen ardından Samsunspor ile oynayacağız. Şimdi bu maçı unutup hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Icardi'nin Durumu Belirsiz

Son olarak, sakatlanarak oyundan çıkan Mauro Icardi'nin durumu hakkında, "Durumu MR sonuçlarına göre netleşecek, şu anda bir şey söylemek zor" diyerek sözlerini tamamladı.

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