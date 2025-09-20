Fenerbahçe Genel Kurulu: 11, 12, 13. Maddeler Oy Çokluğuyla Reddedildi

Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda yönetimin, taşınmazlar ve bu taşınmazlar üzerinde faaliyet konusunda yetki istediği gündemin 11, 12 ve 13. maddeleri oy çokluğuyla reddedildi.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda oylama öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, maddelerin içeriğiyle ilgili kongre üyelerine bilgi verdi.

Hulusi Belgü gündemin 11, 12 ve 13. maddeleri hakkında kamuoyuna yansıyan görüşlere değinerek maddelerin özünü aktarmak istediğini belirtti. Belgü, yönetimin taşınmazlar ve bu taşınmazlar üzerinde faaliyet konusunda görev süresi sonuna kadar yetki istendiğini ifade ederek şunları söyledi: "Bunlar kulübün daha hızlı hareket etmesini sağlayan yetkiler. 2024'te yapılan kongrede yönetime bu yetki verilmişti. Ancak bugün seçimli kongre olması nedeniyle tekrar gündeme getirip onaylarınızı rica ediyoruz. Bu yetkiler yeni değildir. Önceki başkanımız döneminde de defalarca benzer içerikte yetkiler verilmiştir. Yarın seçim olduktan sonra kimin başkan olacağına sizler onay vereceksiniz ama yönetim kurulunun bu yetkilere ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin önünü açmak, yatırımlarına hız katmak ve ticari gücünü artırmak için bu yetkiler gereklidir. Bu yetkiler üyelerimizin haklarını ortadan kaldırmaz."

Oylama ve yeniden sayım

Oylama sonuçlarının birbirlerine yakın olduğunu belirten başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yeniden sayım yapılmasını talep etti. Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, oylamanın yeniden sayılması kararını verdi.

Kürsüye gelen Ali Koç, söz konusu maddelerin 2013'ten bu yana her genel kurulda yer aldığına dikkat çekerek, "Bu maddeler bugün eklenmiş bir şey değil, 2013'ten beri yer almıştır." dedi. Koç ayrıca, "Şekip başkana da söz verelim, zira kendisi Aziz başkanın yönetimlerinde hukukun başındaydı. Bu maddeler bütün genel kurullarda yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Ardından konuşan Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Bir seçim arifesindeyiz. Bu maddenin seçimlerle alakası yoktur. Kulüp yönetiminin işleyişiyle ilgilidir. Sadettin bey de seçilirse, buna ihtiyaç duyacaktır." diye konuştu.

Maddelerin içeriği ve eski başkanın görüşü

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genel kurul öncesinde yaptığı yazılı açıklamada kulübün taşınmazları ve bu taşınmazlar üzerindeki faaliyetleri içeren 11, 12 ve 13. maddelerin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirmişti.

11. madde: Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

12. madde: Kulübün mülkiyetinde veya kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi vb. suretlerle kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

13. madde: Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Oylama sırasında üyeler arasında gerginlik yaşandı.