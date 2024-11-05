Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Tottenham Maçı İçin Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında karşılaşacağı İngiliz temsilcisi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgilere göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başlamış ve dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmaları ile devam etmiştir. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde gerçekleşen idman, taktik çalışmalarla sona ermiştir.

Osimhen Takımla Beraber

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımından uzak kalan Victor Osimhen, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılarak önemli bir gelişme göstermiştir.

Jakobs'un Çalışmaları

Diğer yandan, İsmail Jakobs ise salon ve sahada atletik performans uzmanları gözetiminde çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla bu önemli maç için son hazırlıklarını tamamlayacaktır.