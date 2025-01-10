Galatasaray, Avrupa'nın Zirvesindeki Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor

Galatasaray, Avrupa'nın Zirvesinde
Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlup olmama başarısını göstererek Avrupa'nın en büyük 10 liginde tüm kulvarlarda devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'un Tottenham'a 1-0 kaybetmesinin ardından bu unvanı elde etti.
Liverpool'un Serisi Sona Erdi
İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Liverpool, Lig Kupası yarı finalinde Tottenham'a karşı aldığı 1-0'lık yenilgi ile 24 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Bu durum, Galatasaray'ın UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında tüm kulvarlarda en uzun seriye sahip olma konumunu güçlendirdi.
Galatasaray'ın Yenilmezlik Serisi
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray, önümüzdeki 3 resmi maçında da mağlup olmazsa, Liverpool'un bu sezonki yenilmezlik serisini geçecek. Eğer bu başarıyı elde ederse, serileri 25 maça çıkaracak. Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu sezon itibarıyla 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde 49 gol atıp, 20 gol yediklerini belirten sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı yaşadı. Galatasaray, Süper Lig'deki başarısını UEFA Avrupa Ligi'nde de sürdürüyor. 6 karşılaşmada Lazio, Athletic Bilbao, Anderlecht ve Manchester United ile birlikte namağlup takımlar arasında yer alan Galatasaray, 12 puanla 6. sırada bulunuyor. Bu sezon, tüm kulvarlarda yalnızca 3 kez yenilen Galatasaray, sezonun ilk resmi maçında TFF Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mağlup olmuş ve ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kaybetmişti.
Liverpool'u Geçme Fırsatı
Süper Lig'de Başarı Dolu Bir Sezon
Avrupa Ligi'nde de Zirvede
Son Yenilgiler
Galatasaray, önümüzdeki 3 resmi maçında da mağlup olmazsa, Liverpool'un bu sezonki yenilmezlik serisini geçecek. Eğer bu başarıyı elde ederse, serileri 25 maça çıkaracak.
Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu sezon itibarıyla 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde 49 gol atıp, 20 gol yediklerini belirten sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı yaşadı.
Galatasaray, Süper Lig'deki başarısını UEFA Avrupa Ligi'nde de sürdürüyor. 6 karşılaşmada Lazio, Athletic Bilbao, Anderlecht ve Manchester United ile birlikte namağlup takımlar arasında yer alan Galatasaray, 12 puanla 6. sırada bulunuyor.
Bu sezon, tüm kulvarlarda yalnızca 3 kez yenilen Galatasaray, sezonun ilk resmi maçında TFF Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mağlup olmuş ve ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kaybetmişti.