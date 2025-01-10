Galatasaray, Avrupa'nın Zirvesindeki Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor

Galatasaray, Avrupa'nın Zirvesinde

Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlup olmama başarısını göstererek Avrupa'nın en büyük 10 liginde tüm kulvarlarda devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'un Tottenham'a 1-0 kaybetmesinin ardından bu unvanı elde etti.

Liverpool'un Serisi Sona Erdi

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Liverpool, Lig Kupası yarı finalinde Tottenham'a karşı aldığı 1-0'lık yenilgi ile 24 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Bu durum, Galatasaray'ın UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında tüm kulvarlarda en uzun seriye sahip olma konumunu güçlendirdi.

Galatasaray'ın Yenilmezlik Serisi