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Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maça hazırlandı. Antrenmanlar Florya'da yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 18:28
Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaşıyor

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın gerçekleştirilecek olan maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Antrenman

Antrenman, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı. İlk 15 dakikası basına açık olan idman, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde ısınma hareketleri ile başladı.

Grup Çalışmaları ve Taktik Çalışmalar

Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Tottenham maçına yönelik taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Maç Detayları

Galatasaray, yarın saat 20:45'te RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Tottenham'ı ağırlayacak.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın sahasında İngiltere temsilcisi...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın sahasında İngiltere temsilcisi...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı.

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