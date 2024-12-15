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Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazır!

Galatasaray, Trabzonspor ile yarın oynayacağı maça Florya'da yaptığı antrenmanla hazırlandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 19:31
Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazır!

Galatasaray, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman dinamik ısınma ile başladı. Ardından, oyuncular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi ve antrenman taktik çalışmalara geçilerek sonlandırıldı.

Sakatlardan İyi Haber

Sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ve Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Ancak Barış Alper Yılmaz, bireysel programına devam etti.

Forma Durumu

Sarı-kırmızılı ekipte, bu üç oyuncunun Trabzonspor karşısında forma giyip giymeyeceklerine yarın karar verilecek.

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