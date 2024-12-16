Galatasaray-Trabzonspor Maçında Dikkat Çeken Notlar

Galatasaray, Trabzonspor Maçında Önemli Değişiklikler Yaptı

Sarı-kırmızılı ekip, Trendway Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk ederken, teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçının ilk 11'inde 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Eski Kadrodan 3 Yeni İsim

Galatasaray, RAMS Park'ta gerçekleşen karşılaşmada, kalede Fernando Muslera ile sahaya çıktı. İlk 11'de ise Elias Jelert, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz yer aldı. Yedek kulübelerinde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, ve Efe Akman bulundu.

Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz Sahada

Sakatlığını atlatan Kaan Ayhan, 4 maç sonra sahadaki yerini alırken, Barış Alper Yılmaz 1 ay aradan sonra forma giymeye başladı. İki isim de geçtiğimiz haftalarda sakatlık sebebiyle mücadele edememişti.

Önemli Oyuncular Riski Alınmadı

Okan Buruk, Victor Osimhen ve Davinson Sanchez gibi kilit oyuncuları riske etmedi. Osimhen, sağ arka üst adale grubundaki sorunu nedeniyle önceki maçta forma giyememişti. Sanchez ise Malmö karşısında yaşadığı sakatlığın ardından 11'de yer almadı.

Jakobs ve Demir Kadroya Döndü

Ismail Jakobs, 5 maç aradan sonra Trabzonspor mücadelesinde yedekler arasında bulunurken, Yusuf Demir de uzun bir aranın ardından kadroya geri döndü. Ancak Hakim Ziyech son dönemdeki formsuzluğu nedeniyle kadroda yer almadı.

Felipe Melo Taraftarla Buluştu

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, karşılaşmayı tribünden takip etti. Taraftarlarla buluşarak coşku yaratan Melo, maç öncesinde Metin Öztürk tarafından plaketle onurlandırıldı.

Trabzonspor'da Değişiklikler

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, son maçta gerçekleştirdiği kadroda iki değişiklik yaptı. Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, Batista Mendy, Eren Elmalı, Ozan Tufan, John Lundstram, Edin Visca, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme ve Simon Banza Trabzonspor’un ilk 11’ini oluşturan isimler oldu.