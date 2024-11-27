Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a Konuk Oluyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Yarışa Devam Ediyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Müsabaka, AFAS Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak ve Romanya Futbol Federasyonu hakemi Horatiu Fesnic tarafından yönetilecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Namağlup İlerliyor

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup olarak mücadele ediyor. Grup aşamasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Galatasaray, averajla 3. sırada yer alıyor. Öte yandan, AZ Alkmaar ise 6 puanla 17. sırada bulunuyor ve bu sezon Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etme başarısı gösterdi.

Yunus Akgün Formda

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada toplamda 4 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, Trendyol Süper Lig'de iki gol atan Yunus, bu sezon toplamda 6 gol ile katkı sağlamış durumda.

Uzun Süredir Mağlup Olmuyor

Sarı-kırmızılı ekip, son 14 resmi maçında da mağlubiyet yaşamadı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a bir maçta yenilen Galatasaray, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçında 12 galibiyet alarak formunu sürdürdü.

Sakatlıklar ve Eksikler

Karşılaşmada Mauro Icardi, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Roland Sallai sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra transfer tarihinin ardından nihai kadroya kaydedilmeyen Sallai'nın eksikliği hissedilecek.

Okan Buruk'un Rekoru Tehlikede

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet almış Türk teknik direktör konumunda. Buruk, AZ Alkmaar karşısında kazanarak galibiyet sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor.

AZ Alkmaar ve Altyapı Yatırımları

AZ Alkmaar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin en genç kadrosuna sahip. Altyapısından yetiştirdiği genç oyuncularla takımın yaş ortalamasını 23,7'ye indiren Hollanda temsilcisi, UEFA'daki diğer takımlara göre en genç kadroyla mücadele ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.