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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 Mağlup Etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi GRUP AŞAMASI'nın ilk haftasında PAOK'u 3-1'lik skorla geçerek kritik bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:06
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Avrupa'da Gücünü Gösterdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış maçında Yunan takım PAOK'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç, Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Galatasaray'ın sahasında gerçekleşti.

İlk Yarıda Gelişmeler

Maçın 48. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şut, PAOK kalecisi Kotarski tarafından kornere çelindi. Aynı dakikada, Galatasaray öne geçti. Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde, Osimhen'in kafası arka direğe doğru yönelirken, top Baba'nın bacaklarından geçerek ağlarla buluştu ve durum 1-0 oldu.

İkinci Yarıda Gerilim

63. dakikada Jakobs'un ortasıyla Osimhen, altıpas üzerinde topa vurdu fakat Kotarski bu pozisyonda gole izin vermedi. 66. dakikada Barış Alper Yılmaz, Torreira'nın pasını aldı ve ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Ancak top yan ağlarda kaldı.

PAOK'un Eşitliği Sağlaması ve Galatasaray'ın Yanıtı

67. dakikada PAOK, Jonny'nin Zivkovic'ten aldığı pasla beraberliği yakaladı. Kaleci Günay'dan dönen topu Konstantelias, kayıtsız kalmayarak filelere gönderdi: 1-1.

75. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Kaan Ayhan'ın arka direkteki Mertens'e attığı pas, Osimhen tarafından Yunus Akgün’e iletildi ve genç oyuncu, vuruşuyla durumu 2-1 yaptı.

Son Anlar ve Galatasaray'ın Galibiyeti

90+5. dakikada Galatasaray, Icardi'nin ceza sahası sol çaprazından attığı şutla durumu 3-1'e getirdi. Son düdükle birlikte, maç sarı-kırmızılı ekibin galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk haftayı 3 puanla kapatmış oldu.

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