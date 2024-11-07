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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı Yendi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 22:52
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı Yendi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray: 3 - Tottenham: 2

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki 4. haftanın heyecan dolu mücadelesinde, İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaştı. Maç, Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçın Detayları

Maçın 46. dakikasında, Mertens'in pasıyla buluşan Icardi, şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı. Ardından 48. dakikada, Sara'nın kullandığı serbest atışta Forster kaleci olarak topu kontrol edemedi ve ceza sahasında bir karambol oluştu. Abdülkerim ve Icardi'nin şutları, Tottenham savunması tarafından engellendi.

52. dakikada, savunmadan seken topu alan Mertens, sağ kanattan Osimhen'e bir ortada bulundu, ancak Osimhen'in kafa vuruşu üstten auta gitti. 56. dakikada, sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz içeriye bir pas gönderdi. Osimhen'in şutu, kaleci Forster tarafından kornere çeldirildi.

62. dakikada yine Mertens'in ortasında Tottenham savunması müdahale etti ama dönen topu Yunus Akgün aldı. Şutunu çeken Yunus'un vuruşu da kaleci Forster tarafından engellendi.

69. dakikada, Tottenham durumu 3-2’ye getirdi. Kulusevski'nin pasıyla sağ kanatta buluşan Porro, ön direğe doğru yaptığı ortada Solanke şık bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Müsabakanın finalinde, Galatasaray, 3-2'lik skorla zaferini ilan etti.

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