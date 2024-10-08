Galatasaray ve AHL Pay'dan Otizm Yüzme Takımına Destek

Galatasaray ve AHL Pay'dan Önemli Bir Adım

Galatasaray Kulübü, AHL Pay ile otizm yüzme takımına isim sponsoru olma konusunda anlaşma sağladı. Bu önemli imza töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirildi ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri Ece Bora ile Lara Yılmaz ve AHL Pay Genel Müdürü Enver Çetin katıldı.

Ece Bora'nın Açıklamaları

İmza töreninde konuşan Ece Bora, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti kınayarak, "İçinde bulunduğumuz şiddet sarmalı, derinden hissettiğimiz üzüntü, bu sözleri etmeye mecbur bırakıyor. Kulüp olarak milyonlarca insanın sevdasının temsilcisiyiz. Bu zihniyete karşı duracağız" ifadelerini kullandı.

Bora, Türkiye'de otizmli sporcuların sayısının yetersizliğine dikkat çekerek, "Otizm yüzmede binlerce sporcumuz yok. Amacımız, gelecekte paralimpik seviyede sporcular yetiştirmek" dedi. Ayrıca, Galatasaray'ın otizm için 'kırmızıyı seçin' kampanyasına da destek verdiğini belirtti.

Lara Yılmaz'ın Katkısı

Lara Yılmaz, sporcuların potansiyellerini geliştirme konusunda Galatasaray'ın rolüne vurgu yaparak, "Spor, topluma entegre olmanın bir yoludur. Otizmli sporcularımıza destek olmak ve spora teşvik etmek için Burhan Felek'te çalışmalarımıza başladık" şeklinde konuştu.

Enver Çetin'in Mesajı

AHL Pay Genel Müdürü Enver Çetin ise otizmli bireylerin sosyal hayatta varlık göstermeleri için yapılan bu sponsorluğun önemine değindi. "Galatasaray, otizmli bireyler için ilk yüzme takımını kurarak, gençlerimizin sosyal hayata katılmalarına destek oluyor" açıklamasında bulundu. Çetin, Galatasaray ile AHL Pay arasındaki anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti.

Galatasaray Kulübü, AHL Pay ile otizm yüzme takımının isim sponsorluğu için anlaşma imzaladı. RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Ece Bora (sağ 2) ve Lara Yılmaz (sağda) ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin (solda) katıldı.

Galatasaray Kulübü, AHL Pay ile otizm yüzme takımının isim sponsorluğu için anlaşma imzaladı. RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Ece Bora (sağ 2) ve Lara Yılmaz (sağda) ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin (solda) katıldı.

Galatasaray Kulübü, AHL Pay ile otizm yüzme takımının isim sponsorluğu için anlaşma imzaladı. RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Ece Bora (sağ 2) ve Lara Yılmaz (sağda) ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin (solda) katıldı.

Galatasaray Kulübü, AHL Pay ile otizm yüzme takımının isim sponsorluğu için anlaşma imzaladı. RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Ece Bora (sağ 2) ve Lara Yılmaz (sağda) ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin (solda) katıldı.

Galatasaray Kulübü, AHL Pay ile otizm yüzme takımının isim sponsorluğu için anlaşma imzaladı. RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Ece Bora (sağ 2) ve Lara Yılmaz (sağda) ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin (solda) katıldı.

Galatasaray Kulübü, AHL Pay ile otizm yüzme takımının isim sponsorluğu için anlaşma imzaladı. RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Ece Bora (sağ 2) ve Lara Yılmaz (sağda) ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin (solda) katıldı.