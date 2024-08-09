Galatasaray ve Arkham Intelligence İş Birliği

Galatasaray ile Arkham Intelligence Anlaşması

Galatasaray Spor Kulübü, blockchain veri analizi platformu olan Arkham Intelligence ile futbol takımı forması sol kol sponsoru olarak anlaşma imzaladı. Bu önemli gelişme, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Arkham Intelligence CEO'su Miguel Morel'in katıldığı bir toplantıda açıklandı.

Dursun Özbek'in Açıklamaları

Başkan Dursun Özbek, bu sezon Hatayspor ile başlayacak olan lig mücadelesi öncesinde önemli mesajlar verdi. Galatasaray'ın son iki yılda elde ettiği başarıların arkasındaki hedeflerin, bazı gruplar tarafından engellenmeye çalışıldığını söyleyen Özbek, “Kirli ve haksız saldırılar Galatasaray'ın ilerleyişini durduramaz.” dedi.

Transfer Hedefleri

Özbek, Galatasaray'ın transfer stratejilerini de paylaştı: “Takımımızın daha iyi olması için çalışmalara başladık, Avrupa hedefimiz her zaman olduğu gibi devam ediyor.” Gerekli yerlerde takviyeler yapacaklarını ve mevcut kadronun değerli olduğunu belirtti.

Sponsorluk Anlaşmasının Önemi

Arkham Intelligence CEO'su Miguel Morel, Galatasaray'a iki sezon boyunca sponsorluk yapacaklarını açıkladı. “Türkiye, bizim için önemli bir pazardır. Galatasaray ile bu iş birliğini kurmak bizi heyecanlandırıyor.” diyen Morel, Türkiye'deki kripto kullanımı ve blockchain teknolojisine duyulan ilginin büyüklüğüne de dikkat çekti.

Galatasaray'ın Geleceği

Başkan Dursun Özbek, geçmişteki haksız oyunların bu sezon da deneneceğini ama yine de bunların Galatasaray'ın büyümesine engel olamayacağını vurguladı. “Bu süreci en iyi şekilde yöneteceğiz.” şeklinde konuştu.

Galatasaray camiasının destekleriyle, şampiyonluk mücadelelerinin devam edeceğini belirten Özbek, taraftarlarına da umut verdi.