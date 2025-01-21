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Galatasaray ve Dinamo Kiev 3-3 Beraberlikte Yüzleşti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le oynadığı maçta 3-3 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:37
Galatasaray ve Dinamo Kiev 3-3 Beraberlikte Yüzleşti

Galatasaray: 3 - Dinamo Kiev: 3

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. Karşılaşma, her iki takımın da sergilediği mücadeleci futbolun ardından 3-3 sona erdi.

Tartışmalı Penaltı ve Gol

Maçın 53. dakikasında Galatasaray, penaltıdan öne geçti. Müsabakanın hakemi Kristo Tohver, Galatasaray'ın korner vuruşu sonrasında Tymchyk’le yaşanan mücadelenin sonucu olarak Barış Alper Yılmaz'a topa elle müdahale ettiği için ikinci sarı kartı gösterdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Tohver, Barış Alper Yılmaz’a gösterdiği kırmızı kart kararını iptal ederek Galatasaray lehine penaltı verdi. Penaltı atışını kullanan Osimhen, topu ağlarla buluşturdu ve durumu 3-1 yaptı.

Yarmolenko'nun Dönüşü

Karşılaşmanın 68. dakikasında Dinamo Kiev, Pikhalonok'un sağdan kullandığı kornerle farkı yeniden 1’e indirdi. Yarmolenko, arka direkte ağları sarstı ve durumu 3-2 yaptı.

80. dakikada Dinamo Kiev, buyalskyi'nin ortasıyla beraberlik golünü buldu. Yarmolenko, altıpas önünden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 3-3’e getirdi.

Son Anlar ve Fırsatlar

Maçın 90+3. dakikasında Galatasaray, son bir fırsat yakaladı. Yusuf Demir'in sağdan açtığı ortada Osimhen'in altıpas çizgisinden yaptığı kafa vuruşu kaleci Neshcheret tarafından kurtarıldı.

Karşılaşma sonuçlanırken, Galatasaray ve Dinamo Kiev birer puanla sahadan ayrıldı.

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