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Galatasaray ve Göztepe, İlk Yarıda 1-1 Beraberlikte Bulundu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Göztepe, ilk yarıda 1-1 berabere kaldı. Osimhen ve Romulo'nun golleriyle ilk yarı sona erdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:53
Galatasaray ve Göztepe, İlk Yarıda 1-1 Beraberlikte Bulundu

Trendyol Süper Lig'in Heyecanı: Galatasaray - Göztepe Maçında İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray ve Göztepe, ilk yarıda 1-1'lik eşitlikle soyunma odasına girdi.

Maçın başlama düdüğünden sadece 8 dakika sonra Galatasaray, penaltı kazandı. Soldan kullanılan korner atışında Djalma'nın müdahalesiyle Kaan Ayhan düşer düşmez, hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Osimhen, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

Ancak Göztepe, maçın 27. dakikasında beraberliği sağladı. Dennis'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pası, Davinson Sanchez'den önce kaparak ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuran Romulo, direğe de çarpan topu Muslera'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-1.

43. dakikada Göztepe, ikinci gole çok yaklaştı. İzmir ekibinin hızlı atağını durdurmak isteyen Jakobs'un ters vuruşu, Muslera'yı geçerken direğin dibinden kornere gitti.

Böylelikle, müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda neler olacağı merakla bekleniyor.

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