Galatasaray ve PAOK Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray-PAOK Maçına Doğru

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK, Galatasaray ile heyecan dolu bir maça çıkmak üzere. Teknik direktör Razvan Lucescu, oyuncularının motivasyonunun kayda değer olduğunu belirtti.

Lucescu'dan Motivasyon Vurgusu

Basın toplantısında konuşan Lucescu, "Oyuncularım beni iyi tanıyor. Hedefimiz yok, her maça odaklanıyoruz. Galatasaray'ın kalitesi ortada ama bireysel oyunculardan bahsetmek istemiyorum." dedi. Lucescu, her maçın zorluğuna dikkat çekerek, "İlk dikkat ettiğimiz şey, oyuncunun motivasyonudur. Bu nedenle oyuncunun kendini değerli hissetmesi gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Stefan Schwab: "Zor Bir Maç Olacak"

PAOK'un orta saha oyuncusu Stefan Schwab, "Yarın çok fazla baskı olacak, burada oynamayı hak ettik; bu, en keyifli maçımdı." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın formunu da değerlendiren Schwab, "Galatasaray iyi bir başlangıç yaptı ama biz de ligde iyiyiz. Mücadele edeceğiz ve atmosferin tadını çıkaracağız." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hedefler

Schwab, yeni format hakkında ise, "Eski format da iyiydi; 8 farklı rakiple oynayacağız ve her maçtan 3 puan almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, büyük isimlerle oynamanın verdiği mutluluğu vurguladı.

Maç öncesi iki tarafın da motivasyonu ve form durumu, futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma vaat ediyor.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen toplantıya katılarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen toplantıya katılarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen toplantıya katılarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen toplantıya katılarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen toplantıya katılarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen toplantıya katılarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen toplantıya katılarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen toplantıya katılarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen toplantıya katılarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen toplantıya katılarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen toplantıya katılarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen toplantıya katılarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.