Galatasaray, Victor Osimhen İçin Gerekli Bütçeyi Hazırladı

Galatasaray, Osimhen İçin Hazırlık Yapıyor

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini almak için gerekli bütçeyi oluşturduklarını duyurdu. Kavukcu, kulüp üyeleri için düzenlenen bir etkinlikte, Osimhen'in transferine ilişkin planlarını detaylandırdı.

Osimhen Transferi İçin Sıkı Çalışma

Kavukcu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde yapılan açıklamada, "Ocak ayında Osimhen'e ciddi bir teklif gelmişti. O zaman başkanımla görüşerek, onun bonservisini alabilecek bütçeleri yıl sonuna kadar organize edeceğimizi söyledim. Şu anda bu bütçeyi hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kendine özgü bir bütçesi olduğunu belirten Kavukcu, Galatasaray olarak bu bütçeyi daha verimli hale getirerek Osimhen'i şu anki takımda tutmayı hedeflediklerini vurguladı. "Osimhen'in bizde kalması için elimizden geleni yapıyoruz ve buna hazırız" dedi.

Galatasaray, Dünyanın Önde Gelen Kulüpleri Arasında Olmayı Hedefliyor

Kavukcu, Galatasaray'ın dünya çapında önemli bir marka haline geldiğini bir kez daha belirtti. "İnsanlar Osimhen için 'Dünyadaki beş kulübe...' diyor. Biz de o beş kulüp içerisinde yer almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Takımımıza gelen oyuncular açısından çekim merkezine dönüştük" şeklinde konuştu.

Şampiyonluğa Dört Elle Sarıldık

Kavukcu, Çampiyonluk sezonu hakkında da konuşarak, "Sonuna kadar mücadele ettik ve sonunda mutlu sona ulaştık. Bu yıl hedeflerimizi gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Altyapı tesislerinin çalışmaları için de yakın zamanda inşaat sürecinin başlayacağını belirtti.

Bir basın mensubunun Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki olası bir erken seçim hakkında sorduğu soruya ise, "Bu konuda Galatasaray olarak görüş alışverişinde bulunduk. Ancak detaylandırmak istemem" diyerek temkinli bir yanıt verdi.

Transfer süreçleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan Kavukcu, "Henüz netleşmiş bir durum yok. Yeni isimler üzerinde çalışıyoruz ama başkanımızın onayı gerekir" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulüp üyeleri için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.