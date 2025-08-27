DOLAR
Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco ile resmi görüşmelere başladı

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:59
KAP bildirimiyle gelen transfer adımı

Galatasaray Kulübü, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Stephane Singo'nun transferi için kulübü AS Monaco Football Club SAM ile görüşmelere başladığını resmen açıkladı.

Açıklama, Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderildi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlandı. KAP bildirisinde, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Futbol kariyerine ülkesinde başlayan Singo, Ocak 2019'da Torino'nun altyapısına transfer oldu ve İtalyan ekibinde 2023 yazına kadar forma giydi. Ardından Fransa ligi ekiplerinden Monaco'ya geçiş yaptı.

24 yaşındaki oyuncu, Monaco formasıyla geçirdiği iki sezonda toplam 60 resmi maç'ta görev aldı ve 4 gol kaydetti. Singo, ayrıca Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da giyiyor ve savunmanın farklı bölgelerinde oynayabilmesiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray ile Monaco arasındaki görüşmelerin ilerleyişi ve olası transfer şartları, tarafların yapacağı resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

