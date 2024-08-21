Galatasaray, Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

Galatasaray, Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde buluşuyor
Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys ekibiyle deplasmanda gerçekleştireceği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında mücadele edecek. İşte karşılaşmanın detayları ve takımların kadroları.
Maç Bilgileri
Stat: Wankdorf
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)
Takım Kadroları
Young Boys
- Von Ballmoos
- Hadjam
- Zoukrou
- Ugrinic
- Colley
- Camara
- Niasse
- Blum
- Lauper
- Ganvoula
- Monteiro
Galatasaray
- Muslera
- Jelert
- Nelsson
- Abdülkerim Bardakcı
- Köhn
- Torreira
- Sara
- Barış Alper Yılmaz
- Mertens
- Kerem Aktürkoğlu
- Icardi
İki takım arasındaki bu kritik mücadele, Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım teşkil ediyor. Galatasaray, özellikle deplasmanda alacağı sonuçla grup aşamasında yer bulmak için savaşacak.