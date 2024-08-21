Galatasaray, Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

Galatasaray, Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde buluşuyor

Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys ekibiyle deplasmanda gerçekleştireceği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında mücadele edecek. İşte karşılaşmanın detayları ve takımların kadroları.

Maç Bilgileri

Stat: Wankdorf

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

Takım Kadroları

Young Boys

Von Ballmoos

Hadjam

Zoukrou

Ugrinic

Colley

Camara

Niasse

Blum

Lauper

Ganvoula

Monteiro

Galatasaray

Muslera

Jelert

Nelsson

Abdülkerim Bardakcı

Köhn

Torreira

Sara

Barış Alper Yılmaz

Mertens

Kerem Aktürkoğlu

Icardi

İki takım arasındaki bu kritik mücadele, Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım teşkil ediyor. Galatasaray, özellikle deplasmanda alacağı sonuçla grup aşamasında yer bulmak için savaşacak.