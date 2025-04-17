Galatasaraylı Eski Futbolcular, Cizre'de Gençlerle Dostluk Maçı Yapacak

Galatasaraylı bazı eski futbolcular, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle dostluk maçı için bir araya geliyor. Cizre Kaymakamlığı ve Galatasaraylı Sporcular Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu anlamlı etkinlik, 21 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

Etkinlik kapsamında, sarı-kırmızılı futbolcular, Cizre'nin kültürel merkezlerinden Dengbej Evi'nde Cizreli gençlerle bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbet esnasında futbolcular, tecrübelerini paylaşacak ve gençlerin sorularını yanıtlayacak.

Ayrıca, futbolcular Cizre İlçe Stadyumu'nda Cizreli gençlerle dostluk maçında ter dökecek. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, etkinlik ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gençlerin gelişimini destekleyecek her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyete büyük önem veriyoruz" diyerek önemli mesajlar verdi.

Baycar, Galatasaray gibi köklü bir spor kulübünün sporcularını ilçede ağırlamanın gençler için ilham verici bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Bu etkinlik, gençlerimizin öz güvenlerini artıracak, hedeflerini büyütecek ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak" dedi. Ayrıca, tüm ilçe halkını düzenlenecek etkinliklere davet etti.

Galatasaraylı bazı eski futbolcular, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle dostluk maçı yapacak. Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, etkinlikle ilgili açıklama yaptı.