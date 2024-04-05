Galatasaraylı Tete'ye talip çıktı

Süper Lig’in zirvesinde yer almayı hedefleyen Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro planlamasına şimdiden koyuldu. Sarı-Kırmızılı takımın taraftarları, takıma yeni katılacak futbolcular kadar, kimlerin ayrılacağı konusunda da büyük bir merak içinde.

Galatasaray’ın yeni sezon öncesinde gerçekleştirdiği göz alıcı transferler, beklenen etkiyi şimdiye kadar yaratamadı. Wilfried Zaha, Tete, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Sarı-Kırmızılılar, mevcut sezonda bu oyunculardan umduğu katkıyı elde edebilmiş değil.





Tete İçin Transfer Söylentileri Sürüyor

Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer ettiği Tete, şimdiye kadar tam anlamıyla beklentileri karşılayamasa da, transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Flamengo’nun Gözü Tete’de

Geçtiğimiz transfer döneminde birçok kulübün gündemine gelen Tete için, bu sefer memleketinden ciddi bir ilgi var. Brezilya’dan gelen son haberlere göre, Flamengo’nun Tete’ye olan ilgisi artıyor.

Galatasaray’ın Tete Kararı Bekleniyor

Galatasaray yönetimi, Tete’nin geleceği konusunda henüz kesin bir yol haritası belirlemiş değil. Kulübün, oyuncu için gelecek tekliflere göre pozisyon alacağı ifade ediliyor.