Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

Galatasaraylı Tete'ye talip çıktı

Galatasaray, yeni sezona hazırlık sürecinde kadrosunu şekillendirirken, takımın parlayan oyuncularına olan ilgi de giderek artıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, oyuncularından birine anavatanından gelen ilgiyi değerlendirirken, yönetim kurulu gelecek olan teklifleri dikkate alarak karar verecek.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 15:53
Galatasaraylı Tete'ye talip çıktı

Süper Lig’in zirvesinde yer almayı hedefleyen Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadro planlamasına şimdiden koyuldu. Sarı-Kırmızılı takımın taraftarları, takıma yeni katılacak futbolcular kadar, kimlerin ayrılacağı konusunda da büyük bir merak içinde.

Galatasaray’ın yeni sezon öncesinde gerçekleştirdiği göz alıcı transferler, beklenen etkiyi şimdiye kadar yaratamadı. Wilfried Zaha, Tete, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Sarı-Kırmızılılar, mevcut sezonda bu oyunculardan umduğu katkıyı elde edebilmiş değil.

galatasaray

Tete İçin Transfer Söylentileri Sürüyor

Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer ettiği Tete, şimdiye kadar tam anlamıyla beklentileri karşılayamasa da, transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Flamengo’nun Gözü Tete’de

Geçtiğimiz transfer döneminde birçok kulübün gündemine gelen Tete için, bu sefer memleketinden ciddi bir ilgi var. Brezilya’dan gelen son haberlere göre, Flamengo’nun Tete’ye olan ilgisi artıyor.

Galatasaray’ın Tete Kararı Bekleniyor

Galatasaray yönetimi, Tete’nin geleceği konusunda henüz kesin bir yol haritası belirlemiş değil. Kulübün, oyuncu için gelecek tekliflere göre pozisyon alacağı ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!

Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
2
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
3
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Fenerbahçe'den Galatasaray ile oynacağı Süper Kupa maçına İlişkin flaş paylaşım!

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

Başvurana tek seferlik dev destek PTT sadece 30 güne 4471 TL ödeyecek!

Bayrama günler kala 2500 TL harçlık müjdesi! e-Devlet başvurusu açıldı

Promosyon alan emekli hemen harekete geçsin! Bunu yapan emekliye promosyon filan yok

A101'de kıyma 159 TL'ye düştü! Çıldırtan indirimi kaçıran saçını başını yolacak

TEB 100.000 TL ihtiyaç kredisine onay verdi! En düşük faizle ayda bu kadar ödenecek

Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!