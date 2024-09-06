Galler ve Türkiye UEFA Uluslar B Ligi'nde Karşılaşıyor

UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile Türkiye Karşılaşacak
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'unda heyecan dorukta! Galler, Türkiye ile karşılaşacak. Maç Cardiff City statında gerçekleştirilecek ve hakemliği Rohit Saggi üstlenecek. Yan hakemler ise Morten Jensen ve Anders Olav Dale (Norveç) olacak.
Takım Kadroları
Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Ben Davies, Jordan James, Ramsey, Roberts, Neco Williams, Thomas, Johnson, Wilson
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Arda Güler