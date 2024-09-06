Galler ve Türkiye UEFA Uluslar B Ligi'nde Karşılaşıyor

UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile Türkiye Karşılaşacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'unda heyecan dorukta! Galler, Türkiye ile karşılaşacak. Maç Cardiff City statında gerçekleştirilecek ve hakemliği Rohit Saggi üstlenecek. Yan hakemler ise Morten Jensen ve Anders Olav Dale (Norveç) olacak.

Takım Kadroları

Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Ben Davies, Jordan James, Ramsey, Roberts, Neco Williams, Thomas, Johnson, Wilson

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Arda Güler