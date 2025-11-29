Gaziantep FK 1-2 Eyüpspor | Trendyol Süper Lig 14. Hafta

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 2-1 yendi; goller Umut Bozok, Halil Akbunar ve Boateng'den geldi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 19:28
Gaziantep FK 1-2 Eyüpspor | Trendyol Süper Lig 14. Hafta

Gaziantep FK 1-2 Eyüpspor: Eyüpspor deplasmanda kazandı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan mücadelede Eyüpspor, konuk olduğu Gaziantep FK sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçta goller Umut Bozok (dk. 10 pen.) ve Halil Akbunar (dk. 87) ile Eyüpspor adına gelirken, Gaziantep’in tek sayısını Boateng (dk. 90+5) kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Maxim’in yerden vuruşunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

60. dakikada sağ kanattan Thiam’ın yerden pasında kale önünde Umut Bozok’un dokunuşunda top savunmadan sekerek kornere çıktı.

67. dakikada Emre Akbaba’nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam’ın vuruşunda, araya giren Abena topu kornere çeldi.

73. dakikada Emre Akbaba’nın pasında sol çaprazda kaleciden sıyrılan Umut Bozok’un dar açıdan vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

76. dakikada Maxim’in ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Felipe topu çeldi.

77. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Camara’nın dar açıdan vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

87. dakikada Maxim’in kısa geri pasını alan Emre Akbaba’nın vuruşu kaleciden döndü, dönen topu alan Halil rakibini geçtikten sonra penaltı noktasından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+5. dakikada orta alandan topu kapan Boateng, rakip kaleye ilerlerken yaşanan karışıklıkta kaleci Felipe kaleyi boş bırakınca Boateng topu boş kaleye gönderdi. 1-2

Detaylar

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Şener, Mert Bulut

Kadro ve teknik ekipler

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez (Deian Sorescu dk. 46), Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç (Myenty Abena dk. 46), Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal (Badou Ndiaye dk. 45), Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Maxim, Christopher Lungoyi (Yusuf Kabadayı dk. 64), Mohamad Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Juninho Bacuna, Emmanuel Boateng, Enver Kulasin, Rob Nizet, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Eyüpspor: Marcos Felipe, Nihad Mujakic, Taras Stepanenko (Mateusz Legowski dk. 85), Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Kerem Demirbay, Emre Akbaba (Yalçın Kayhan dk. 90+3), Serdar Gürler (Talha Ülvan dk. 76), Umut Bozok (Samuel Saiz dk. 90+4), Denis Dragus (Halil Akbunar dk. 85), Mame Thiam (Prince Ampem dk. 85)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Svit Seşlar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller ve kartlar

Goller: Boateng (dk. 90+5) (Gaziantep FK) — Umut Bozok (dk. 10 pen.), Halil Akbunar (dk. 87) (Eyüpspor)

Kırmızı Kart: Orhan Ak (Teknik Direktör) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Maxim (Gaziantep FK), Mame Thiam, Emre Akbaba, Stepanenko, Kerem Demirbay (Eyüpspor)

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ EYÜPSPOR'A 2-1 MAĞLUP...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ EYÜPSPOR'A 2-1 MAĞLUP OLDU.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ EYÜPSPOR'A 2-1 MAĞLUP...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF 3. Lig: Karabük İdman Yurdu 1-3 Kdz. Ereğli Belediyespor
2
Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Akkuş Belediyespor
3
Trendyol 1. Lig: Vanspor FK 0-1 Serikspor
4
TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor 1-1 Aliağa FK — 13. Hafta Berabere
5
Göztepe, Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
6
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Heyecanına Hazır!
7
Gaziantep FK 1-2 Eyüpspor | Trendyol Süper Lig 14. Hafta

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?