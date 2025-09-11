Gaziantep FK, 14 Eylül'de Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıkta

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi Burak Yılmaz yönetiminde 1 saat 30 dakikalık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 19:57
Gaziantep FK, 14 Eylül'de Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıkta

Gaziantep FK, 14 Eylül'de Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıkta

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, pas çalışmaları ile devam eden idman, taktik çalışmalar ile sona erdi.

Antrenmana milli takımında bulunan Juninho Bacuna katılmadı, Deian Sorescu ise takımla beraber çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile...

İLGİLİ HABERLER

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
GM Ediz Gürel, Dünya Şampiyonu Gukesh'i Grand Swiss'te Yendi
2
Göztepe, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürüyor — Trendyol Süper Lig
3
Gökhan Sazdağı: "Beşiktaş'ta Uzun Yıllar Forma Giymek İstiyorum"
4
Kocaeli'de İlkan Karaman Anısına Basketbol Turnuvası Başladı
5
Türkiye 3. Türk Devletleri Üniversite Sporları Oyunları'nda 11 Madalya, 3 Altın
6
Beşiktaş'ta Serdal Adalı Dönemi Resmen Başladı
7
Benfica, Pavlidis'in Hat-Trick'i ile Porto'yu 4-1 Yendi

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri