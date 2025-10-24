Gaziantep FK, 27 Ekim'de Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Antrenmanın detayları
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanı teknik direktör Burak Yılmaz yönetirken çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Seans, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı; ardından top kapma çalışmaları yapıldı ve antrenman taktik idmanlarla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
