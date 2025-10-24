Gaziantep FK, 27 Ekim'de Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, 27 Ekim Pazartesi sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü; antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 20:45
Gaziantep FK, 27 Ekim'de Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, 27 Ekim'de Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antrenmanın detayları

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanı teknik direktör Burak Yılmaz yönetirken çalışma yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Seans, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı; ardından top kapma çalışmaları yapıldı ve antrenman taktik idmanlarla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
2
Gaziantep FK, 27 Ekim'de Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK 2-0 Eminevim Ümraniyespor — Serkan Özbalta'nın Değerlendirmesi
4
Beşiktaş'ta Ahmet Ürkmezgil Mazbatasını Aldı — Yeni Divan Kurulu Başkanı
5
Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-1 Gençlerbirliği — İlk Yarı Özeti
6
Galatasaray - Konyaspor: Süper Lig'de 49. randevu
7
13. Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası Burdur'da Sona Erdi

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi