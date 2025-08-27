Gaziantep FK, 30 Ağustos Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Antrenmanda koordinasyon ve çift kale maç
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, önce koordinasyon ve top kapma çalışmalarına katıldı. Antrenmanın ilerleyen bölümünde ekip, sahada çift kale maç yaparak maç temposuna yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
