Gaziantep FK, 30 Ağustos Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında 30 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:55
Antrenmanda koordinasyon ve çift kale maç

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, önce koordinasyon ve top kapma çalışmalarına katıldı. Antrenmanın ilerleyen bölümünde ekip, sahada çift kale maç yaparak maç temposuna yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

