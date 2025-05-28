Gaziantep FK, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarını Tamamlıyor

Trendylol Süper Lig'in 38. haftasında, 31 Mayıs Cumartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, antrenör Kürşat Daloğlu yönetiminde, verimli bir antrenman programı gerçekleştiriyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlamış, ardından pas çalışmaları ile devam etmiştir. Çalışmalar, geniş alanda yapılan çift kale maç ile tamamlanmıştır.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarınki antrenman ile hazırlıklarına devam edecek ve büyük bir heyecanla Adana Demirspor maçına odaklanmış durumda.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü konuk olacağı Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü konuk olacağı Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.