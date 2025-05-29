Gaziantep FK Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından, oyuncular 5'e 2 pas çalışmaları yaparak karşılaşma hazırlıklarını sürdürdü.

Özellikle geniş alanda yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak yarın karayoluyla Adana'ya hareket edecek ve maç öncesinde kampa girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Okereke de yer aldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Okereke de yer aldı.