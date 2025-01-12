Gaziantep FK, Adana Demirspor'u Yenerek 3 Puanı Kaptı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Adana Demirspor galibiyeti sonrası maçın zorluklarından bahsetti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:14
Gaziantep FK, Adana Demirspor'u Yenerek 3 Puanı Kaptı

Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, karşılaşmanın zorlu geçtiğini ifade etti.

Maçın Zorluğu ve Rakip Analizi

İnan, Adana Demirspor'un son haftalarda gösterdiği başarılı performansa dikkat çekerek, rakiplerinin genç ve yetenekli oyunculardan oluştuğunu belirtti. İnan, maçla ilgili yorumlarına şu sözlerle devam etti: "Düşündüğüm şeyler maçta başıma geldi. Maça çok iyi başladık. Üçüncü bölgede, hücum varyasyonlarının hemen hemen hepsini denedik. Golü bulduk. 2'yi, 3'ü de bulabilirdik. Ancak ikinci yarıda farkı artırmayı başaramadığımız için rakibin direnci arttı."

Baskı Altında Kaldık

Maçın ilerleyen dakikalarında, Gaziantep FK'nın biraz baskı altında kaldığını ifade eden İnan, "Özellikle ortalar ve kornerler bizi zorladı. Yakaladığımız pozisyonlarda golü bulma imkana sahipken, bu arada gol de yiyoruz. Genel anlamda bu tür maçları oynamak kolay değil." dedi. Oyuncularının özverili mücadele ettiğini vurgulayan İnan, "En nihayetinde evimizde, taraftarımızın önünde kazanılmış 3 puan var. Bu yüzden hem oyuncularımı hem de taraftarımızı tebrik ediyorum."

İkinci Yarı ve Transfer Planları

İkinci yarı planlaması hakkında konuşan Selçuk İnan, 25 puanın önemli olduğunu belirterek, "İkinci yarı çok daha zor geçecek, çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz." dedi. Ayrıca transfer konusunda yöneticilerle görüştüklerini aktararak, özellikle bir stoper almayı planladıklarını söyledi.

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