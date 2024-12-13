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Gaziantep FK, Alanyaspor ile Süper Lig Mücadelesine Çıkıyor

Gaziantep FK, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Alanyaspor ile karşılaşacak. İki takımın 11. randevusu hazırlıkları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:08
Gaziantep FK, Alanyaspor ile Süper Lig Mücadelesine Çıkıyor

Gaziantep FK, Alanyaspor'a Konuk Oluyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Maç, Gain Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve hakem Emre Kargın tarafından yönetilecek.

Ligdeki 14 maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Gaziantep FK, toplamda 18 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 20 kez havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

Ancak Gaziantep FK, Alanyaspor karşısında bazı oyuncularından faydalanamayacak. Tedavileri süren Sorescu, kaleci Dioudis, Saborit ve Bitok bu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca, Ertuğrul Ersoy oyuna dahil olup kart görmesi halinde 17. haftadaki Onvo Antalyaspor maçında da yer alamayacak.

Dış Saha Performansı Dikkat Çekiyor

Lig genelinde iç sahada sadece bir yenilgi alan Gaziantep FK, dış sahada ise aynı başarıyı göstermekte zorlanıyor. Deplasmanda oynadığı 7 maçta yalnızca ligin ilk haftasında Bodrum FK galibiyetine ulaşan Güneydoğu ekibi, tek beraberliğini ise Bellona Kayserispor ile elde etti.

İki Takım 11. Randevuda Karşılaşacak

Gaziantep FK, Süper Lig'de 6. sezonunu geçirirken, yarın Alanyaspor ile 11. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 10 maçta Alanyaspor 6 galibiyet alırken, Gaziantep FK 3 kez kazanmayı başardı. 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Geçen sezon iki takım arasında oynanan ilk mücadelede Gaziantep FK 3-0, ikinci maçta ise Alanyaspor aynı skorla galip gelmişti.

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