Gaziantep FK, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarına Start Verdi

Gaziantep FK, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarına başladı. Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Futbolcuların Antrenman Programı

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, özel program dahilinde yenilenme çalışmaları yaparken, diğer oyuncular ısınma ve pas çalışmaları ile antrenmana başladı. Çalışmalar, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sonlandırıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.