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Gaziantep FK, Anel Husic'i Renklerine Bağladı

Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:57
Gaziantep FK, Anel Husic'i Renklerine Bağladı

Gaziantep FK, Anel Husic'i Kiralık Olarak Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kiralanma Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen Husic'in geleceğiyle ilgili önemli bir anlaşma imzalandı. Oyuncunun geçici transferi, kulübü ve oyuncu ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralama şartıyla gerçekleştirildi.

Törenle İmza Attı

Anel Husic, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı bir törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Açıklamada, "Anel Husic’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i kiralık olarak...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i kiralık olarak...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

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