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Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile Sözleşme Yeniledi

Gaziantep FK, defans oyuncusu Arda Kızıldağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı ve başarılı bir dönemi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 14:21
Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile Sözleşme Yeniledi

Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile Sözleşme Yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, defans oyuncusu Arda Kızıldağ ile sözleşme yenilediğini resmi olarak açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2022 yılında kadroya katılan Arda Kızıldağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüzde forma giydiği dönemde hem karakteri hem de yeteneğiyle kendini kanıtlayan Arda, önümüzdeki iki sezon boyunca kırmızı-siyahlı formamız için mücadele etmeye devam edecek." denildi.

Gaziantep FK, oyuncusu Arda Kızıldağ'a yeniden hoş geldin diyerek, armaları altında başarılarla dolu bir dönem geçirmesini diledi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, defans oyuncusu Arda Kızıldağ ile sözleşme yenilediğini...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, defans oyuncusu Arda Kızıldağ ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, defans oyuncusu Arda Kızıldağ ile sözleşme yenilediğini...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, defans oyuncusu Arda Kızıldağ ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

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