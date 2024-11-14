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Gaziantep FK, Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Hızla Başladı

Gaziantep FK, 23 Kasım'da RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 21:06
Gaziantep FK, Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Hızla Başladı

Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile gerçekleştireceği önemli maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Antrenman Detayları

Yenilenme koşularıyla başlayan idman, aktivasyon hareketleriyle devam etti ve pas çalışmaları ile sona erdi. Antrenmana, milli takımda bulunan Deian Sorescu katılmadı. Aynı zamanda tedavisi devam eden Godfrey Bitok, özel bir program eşliğinde çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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