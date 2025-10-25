Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Fenerbahçe Maçında Takımıma Güveniyorum

Memik Yılmaz, 27 Ekim'deki Fenerbahçe maçında takıma güveniyor ve biletlerde taraftara yönelik yüzde 50'ye varan indirim uyguladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 12:17
ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları maç öncesi takımına güvendiğini açıkladı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör değişikliğinin ardından takımın yakaladığı çıkışa dikkat çekti. Burak Yılmaz yönetiminde takımın çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak kaybetmediğini ve ligde üst sıralara çıktıklarını belirten Yılmaz, ligin uzun bir serüven olduğunu vurguladı.

"Elimizden geleni ortaya koyacağız"

Başkan Yılmaz, takımın gösterdiği performansın hem şehir hem de kulüp açısından memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Fenerbahçe karşısında takıma güveniyorum. Fenerbahçe büyük bir camia ama biz de köklü bir camiayız, evimizde güzel bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Böyle bir büyük takımı misafir etmek de bize gurur verir. Futbol olarak elimizden geleni ortaya koyacağız. Oyuncularımıza güveniyorum. Onları çok seviyorum, onları tanıdığım için çok mutluyum. İyi bir takımız ve güzel bir maç olacağına inanıyorum."

Bilet fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirim

Taraftarla birlikte iyi bir coşku yakaladıklarını ifade eden Yılmaz, sezon başında Anadolu takımları ve 4 büyükler için bir fiyat tarifesi belirlediklerini ancak gelinen noktada taraftarlar için yüzde 50'ye varan indirim kararı aldıklarını söyledi. İndirimin misafir takım tribünü için de uygulanmak zorunda kaldığını vurgulayan Yılmaz, şu detayları paylaştı:

"Biz şu an Fenerbahçe'ye indirim yapmış değiliz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor veya Başakşehir fark etmez, aldığımız karar değişmiyor. Federasyonun almış olduğu bir karar var. Kendi taraftarınız ile aynı bakış açısında olan misafir takım tribününe yüzde 30'dan fazla rakam ekleyemiyorsunuz. Biz kendi taraftarımız için indirim uygulayınca, mecburen rakip tribün için de yapmak zorunda kaldık. Bizim taraftarımızın olduğu güney kale arkası fiyatının üzerine yüzde 30 ekleyerek misafir takım biletlerini satışa sunduk. Biz bunu kendi takımımız için yapmak zorunda kaldık."

Yılmaz, taraftarlara çağrıda bulunarak, maçta takımın yanında olmalarını ve desteğini her zaman hissetmek istediklerini ekledi.

