Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, Konyaspor Maçına Güveniyor

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Konyaspor Karşısında İddialı!

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, takımının son başarılarına vurgu yaparak, Konyaspor ile karşılaşacakları zorlu maçta galip gelmeye kesin inandığını ifade etti. Yılmaz, Ramazan ayının bereketiyle çıktıkları 3 maçtan da galip ayrıldıklarını belirterek, "Dördüncü galibiyetimizi de Konya'da alacağız inşallah," dedi.

Takımın Başarıları ve Hedefleri

Yılmaz, Gaziantep FK ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamalarda, takım için maddi ve manevi her türlü desteği sağladıklarını dile getirdi. Taraftar desteğinin, takımın moral kaynağı olduğunu vurgulayan başkan, hedef olarak Konferans Ligini belirlediklerini ancak mütevazı bir yaklaşım içinde olduklarını dile getirdi.

Vali Çeber’den Destek Mesajı

Etkinlikte söz alan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sporun şehre önemli katkılar sağladığını belirterek, "Spor kulüpleri, şehrin kimliği ve hemşehrilik bilincinin en güzel göstergesi. Dolu tribünler görmek istiyorum," ifadelerini kullandı. Taraftarların evlerinde de takıma destek vermesini istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili’nin Desteği

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur ise spora ve sporculara her zaman destek verdiklerini söyledi. Programa kulüp yöneticileri ve antrenörlerin de katılması dikkat çekti.

Gaziantep FK ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Mutfak Sanatları Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, programda konuşma yaptı.

Gaziantep FK ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Mutfak Sanatları Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, programda konuşma yaptı.