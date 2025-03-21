Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: Takımın Performansı Bizleri Sevindiriyor

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın performansından memnun olduğunu ve taraftar sayısını artırma hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:33
Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: Takımın Performansı Bizleri Sevindiriyor

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Takımındaki Gelişmelerden Bahsetti

ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig’de 28 hafta sonunda 38 puanla 6. sırada yer alan takımının gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başarılı Performans ve Adaptasyon Süreci

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin sezon başında yeni bir kadro oluşturması nedeniyle başlangıçta istediği sonuçları elde etmekte zorluk çektiğini vurguladı. Ancak, zamanla gelen adaptasyon sürecinin ardından güzel sonuçların alınmaya başlandığını aktardı.
“Burada imkanlarımız dahilinde yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Kurduğumuz takımın bir şeyler yapabileceğini biz biliyorduk. Bunun meyvesini de yavaş yavaş almaya başladık.” diyen Yılmaz, futbolun meyvesinin gol atmak ve puan almak olduğunu belirtti.

Aile Ortamında Başarıya Odaklanma

Yılmaz, takım olarak şehrin taraftarları, oyuncular, teknik heyet, çalışanlar ve yönetimle bir aile ortamında maçları oynamaya devam ettiklerinin altını çizerken, “Her maç bizim için çok önemli, gelmiş olduğumuz bu noktada deseydiniz ki 'Bu haftalarda ligde 6. sırada yer alacaksınız, 38 puanınız olacak' belki de birçoğu bize gülecekti ama biz buna inanıyorduk.” ifadelerini kullandı. Kaybedilen puanlar sonucu daha farklı bir yerde olabileceklerini belirten Yılmaz, her karşılaşmanın kendileri için final havasında geçtiğini ekledi.

Gol Yememek Üzerine Strateji

Yılmaz, takımının iç sahada ligin en az gol yiyen ekibi olduğunu vurgulayarak, “Yenemiyorsan yenilmeyeceksin” mottosuyla hareket ettiklerini ifade etti.

Taraftar Sayısını Artırma Hedefi

Gaziantep’in bir futbol şehri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Burada uyuyan bir dev var, bu dev biraz gözünü açtı. Biz henüz tam istediğimizi yapamadık. Göreve geldiğimiz günden bu yana seyirci istatistiklerinde artış yaşandı. Yaklaşık 2 bin kişiye falan oynuyordu bu takım. Şu an geldiğimiz noktada iyi bir yerdeyiz. Tabii ki bu yeterli mi, bana göre yetersiz.” dedi. Yılmaz, 35 bin kişilik stadyumun en azından 15-20 binini doldurmaları gerektiğini belirtti ve taraftarları takıma sahip çıkmaları konusunda teşvik etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de 28 hafta sonunda 38 puanla 6....

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de 28 hafta sonunda 38 puanla 6. sırada yer alan takımının performansından memnun olduğunu söyledi. Yılmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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