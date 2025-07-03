Gaziantep FK, Belgrad'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Sırbistan'da Sezon Hazırlıklarını Tamamlıyor

Trendyol Süper Lig'in önemli takımlarından Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da antrenmanlarına devam ediyor. Kulüpten gelen bilgilere göre, hazırlık süreci Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Özellikle Dayanıklılık ve Güç Üzerine

Son yapılan antrenman, toplamda 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenmanda ilk olarak güç ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Ardından, 5’e 2 pas çalışmaları ile antrenman etkinliğini sürdürdü. Çift kale maç ile sona eren antrenman, oyuncuların taktiksel uyumlarını geliştirmeye yönelik bir fırsat sundu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın da hazırlıklarına devam etmeyi planlıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.