Gaziantep FK'da Memik Yılmaz Yeniden Başkan Seçildi

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Memik Yılmaz, başkanlığa yeniden seçilerek güven tazeledi. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen olağan seçimli genel kurul toplantısı'nda tek liste halinde girilen seçimde, Yılmaz oy çokluğu ile yeniden başkanlık görevine getirildi.

Toplantıda yapılan seçim öncesinde faaliyet raporları okunarak, yönetimin mali ve idari yönden ibra edilmesi benimsendi. İkinci kez başkanlık görevine gelen Yılmaz, yeni yönetim kurulu ile birlikte Gaziantep FK'nin geleceği için önemli çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Yeni Yönetim Kurulu ve Hedefler

Yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şunlar: Halil Uğur, İbrahim Dicle, Ferit Güney Dağdeviren, Ömer Çakmak, İsmail İnal, Serhat Tümer, Özgür Yılmaz, Seçil Kömürcü Öğücü, Mehmet Taşdelen, Bülent İngeç, Ergün Tatar, İzzet Bakır, İbrahim Altunova, Mehmet Emin Yılmaz, Oğulcan Ardoğan, İbrahim Açıkgöz, Aydın Çiloğlu, Zeki Ormanlı, Gökhan Karakayalı, Mehmet Erim Arıkan, Engin Ateşsönmez, Ali Görünüş, Fevzi Uslu, Mustafa Kara, Uğur Şireci, Memik Yılmaz, Onur Atılmış, Bülent Kaya ve Halil Demir.

Başkan Yılmaz, kendisine güvenip again göreve getirenlere teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonra önümüze bakacağız. Gaziantep halkına ve futbol camiasına gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Yeni teknik direktör konusunda yerli ve yabancı isimlerle görüşme yaptıklarını belirten Yılmaz, "Yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarla toplantı yapıp, 1-2 hafta içerisinde yeni teknik direktörümüzü belirleyeceğiz. Ayrıca sözleşmesi devam eden 18 futbolcumuz var, bunlara ilaveten 4-5 kilit oyuncu almayı planlıyoruz." dedi.

Toplantıda Önemli İsimler Yer Aldı

Olağan genel kurul toplantısına, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, vali yardımcıları Bülent Uygur, Murat Akyüz, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz katıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Memik Yılmaz, başkanlığa yeniden seçildi. Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Memik Yılmaz, başkanlığa yeniden seçildi. Yılmaz, açıklamalarda bulundu.