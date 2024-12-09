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Gaziantep FK'den Çaykur Rizespor'a 1-0'lık Gri Zafer: Selçuk İnan'dan Açıklamalar

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendikleri maç sonrası oyuncularını tebrik etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 23:15
Gaziantep FK'den Çaykur Rizespor'a 1-0'lık Gri Zafer: Selçuk İnan'dan Açıklamalar

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Selçuk İnan'ın Açıklamaları

İnan, oyuncularının sahada gösterdiği performansa vurgu yaparak, "Gerçekten oyuncularım tebriği fazlasıyla hak etti. Çok iyi mücadele ettiler, sahada savaştılar" dedi. Ayrıca, Isparta'da gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabır diledi.

Karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirten İnan, Çaykur Rizespor'un son haftalardaki formunu değerlendirerek, "Rizespor gerçekten güçlü bir takım, özellikle son haftalardaki formu gayet iyi. Fiziksel olarak güçlü bir rakibimiz vardı. Buna göre hazırlandık" ifadelerini kullandı.

İlk yarıda erken bir gol bulduklarını ancak ikinci yarıda daha fazla gol atma şansları olduğunu kaydeden İnan, "İkinci yarıda ikinci golü de bulabilirdik ama olmadı. Bazı oyuncuların eksikliği stratejimizi etkiledi" diye konuştu. Ayrıca, maç gününde yaşanan sakatlık problemlerine de değinerek, "Önemli oyuncularımız aramızda yoktu ve birçok olumsuzluk yaşandı. Ancak, alternatif oyuncularımızın mücadele etmesi ve doğru oyunu oynaması beni çok mutlu etti."

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