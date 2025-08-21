DOLAR
Yayın Tarihi: 21.08.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 21:10
Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam etti ve hücum organizasyonlarıyla tamamlandı.

Yeni transfer Luis Perez de bu antrenmanda ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

