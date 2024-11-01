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Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 Geçti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 22:13
Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Önemli Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 63. dakikasında Göztepe, Tijanic'in soldan kullandığı serbest vuruş sonrası Ahmet Ildiz'in vuruşuyla 1-0 öne geçti. Ancak Gaziantep FK, bu gollük duruma cevap vermekte gecikmedi.

70. dakikada Gaziantep FK'dan Matsuki'nin ceza sahasında yaptığı vuruş, kaleci Dioudis tarafından kurtarıldı. Bunda sonra, 77. dakikada Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ın uzun pasıyla Lungoyi'nin plase vuruşuyla eşitlik sağladı: 1-1.

Puan Durumu ve Sonuç

Maçın 81. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasında düşürülmesiyle hakem Kadir Sağlam, penaltı kararı verdi. 82. dakikada Sorescu, penaltı vuruşunu kaleci Lis'in sağından ağlara göndererek durumu 2-1 yaptı. Gaziantep FK, mücadeleyi 2-1 kazanarak kritik bir zafer elde etti.

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