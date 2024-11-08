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Gaziantep FK Hatayspor ile Karşılaşıyor

Gaziantep FK, 12. hafta mücadelesinde yarın Hatayspor'a konuk olacak. Maç detayları ve takım durumları haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:19
Gaziantep FK Hatayspor ile Karşılaşıyor

Gaziantep FK Yarın Hatayspor ile Mücadele Edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Hakem Bilgisi: Maçın hakemliğini Cihan Aydın yapacak.

Takım Performansı

Gaziantep FK, bu sezon geride kalan 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Toplamda 12 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Sakatlık Durumu

Takımda tedavi olan David Okereke ve Stephen, bu zorlu mücadelenin kadrosunda yer alamayacak. Ayrıca, Ertuğrul Ersoy, Enric Saborit ve Badou Ndiaye, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Son 4 Maçta Yenilgi Yok

Gaziantep ekibi, son olarak 7. haftada Eyüpspor’a 3-2 mağlup olmuştu. Fakat ardından oynadığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor’u 3-1 ve Göztepe’yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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