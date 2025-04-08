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Gaziantep FK, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Gaziantep FK, 13 Nisan'da Hatayspor'la oynayacağı maça hazırlıklara başladı. Antrenmanlar Selçuk İnan yönetiminde sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 20:06
Gaziantep FK, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Gaziantep FK, Hatayspor'a Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesinde, kulüp antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanın first bölümünde, Göztepe maçında forma giyen futbolcular özel bir program eşliğinde yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile çalışmalara başladı.

Antrenmanın son kısmında ise, 19 yaş altı takımıyla oynanan antrenman maçı ile program tamamlandı. Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam etmeyi planlıyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, 19 yaş altı takımıyla oynadıkları antrenman maçıyla tamamladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, 19 yaş altı takımıyla oynadıkları antrenman maçıyla tamamladı.

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